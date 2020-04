Pattuglie a cavallo per scovare i furbetti della scampagnata

Pasqua e Pasquetta di pattugliamenti per le Guardie Ecozoofile di Rimini che, in questi due giorni, hanno pattugliato incessantemente la zona del fiume Conca per intercettare chi non rispetta l'ordinanza anticontagio. Alla vista delle "giacche verdi", che hanno utilizzato le squadre a cavallo, le persone che si trovavano sugli argini a passeggiare sono rientrate immediatamente nelle loro abitazioni. Un gruppetto di stranieri, che nonostante le ordinanze stava bivaccando sui prati e facendo il bagno nel conca, sono stati immediatamente allontanati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.