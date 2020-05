Controlli dei Nas su 5 milioni di dispositivi medici stipati nelle aree cargo dell'aeroporto

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nas e del personale dell'Usmaf (Ufficio di Sanita' marittima aerea e di frontiera), non solo per intercettare articoli e presidi medici introdotti irregolarmente sul territorio nazionale e privi delle caratteristiche di sicurezza, ma anche per "validare l'idoneita' dei prodotti in transito nelle aree di scambio internazionale". Su quest'ultimo punto, fanno sapere dal Nas, le verifiche svolte in particolare nelle aree cargo degli aeroporti di Bologna e di Rimini-San Marino hanno permesso, negli ultimi giorni, di "effettuare con tempestività i riscontri finalizzati al rilascio del nulla osta sanitario a favore di oltre cinque milioni di dispositivi medici (mascherine chirurgiche, ossimetri e saturimetri, camici monouso, calzari), provvedimento vincolante per la successiva immissione nei canali commerciali e distributivi". Una parte del materiale, dettagliano i militari, è destinata a rifornire gli ospedali e le strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna e del Piemonte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.