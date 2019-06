Furgone frigo non a norma scatta la multa della Stradale

Nell'ambito di una serie di controlli lungo la rete viaria della provincai di Rimini il personale della polizia Stradale, nella mettinata di martedì, ha intimato l'alt a un furgone Iveco di proprietà di una ditta del pistoiese che commercia in prodotti ittici. Al volante è stato identificato un 60enne di Cesenatico e, gli agenti, hanno provveduto agli accertamenti. Da questi è emerso che l'Iveco, adibito a trasporto a temperatura controllata, non vi era apposto l’adesivo indicante la scadenza della revisione del sistema di refrigerazione (ATP).

Allo stesso tempo, il guidatore è stato sanzionato perchè i tecnici dell'Ausl intervenuti sul posto hanno rilevato con i loro strumenti che la temperatura al “cuore” dei prodotti era di -13,8 °C anziché -18°C, temperatura invece che permette il corretto mantenimento della catena del freddo e quindi la corretta conservazione degli alimenti senza rischi per la salute umana. al termine dell'ispezione, al 60enne è stato eevato un verbale da 1000 euro. La merce presente sul veicolo è stata fatta riportare presso la sede e quindi non distribuita per il consumo ed il furgone sospeso dalla circolazione