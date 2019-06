Convalidato fermo del maniaco ma aggressione sessuale di lieve entità

Il gip del Tribunale di Rimini ha convalidato il fermo del 37enne romeno accusato di aver tentato il violentare due turiste tedesche in vacanza a Rimini ritenendo, però, di applicare l'ultimo comma per un fatto di lieve entità. Non ci sarebbe stata un'aggressione sessuale, quindi, ma un tentativo di toccamenti poi degenerato. Come raccontanto dall'accusato, infatti, nella notte tra domenica e lunedì si trovava sula battigia tra la spiaggia libera di Rimini e il Bagno 1 quando aveva visto le turiste tedesche, due sorelle di 30 e 31 anni e altre due ragazze, che facevano il bagno completamente nude. E' stato a questo punto che il romeno, difeso dagli avvocati Gordana Pasini e Monica Cipriani, avrebbe cercato un approccio amichevole con le donne ma sarebbe stato preso a maleparole e, alle sue spalle, una delle tedesche lo avrebbe colpito con uno schiaffo al collo. Nella ricostruzione del presunto aggressore, si sarebbe scatenato un parapiglia e, lui, avrebbe cercato solamente di difendersi dagli schiaffi delle straniere che gli inveivano contro. E' stato a questo punto che, sulla battigia, era poi intervenuto un ragazzo senegalese e, anche lui, avrebbe colpito il romeno mettendolo in fuga. Sul 37enne, tuttavia, pesa un precedente specifico in quanto ad aprile già finito nei guai per un comportamento analogo a quello accaduto a Rimini. In quella occasione era stato denunciato per aver molestato e toccato nelle parti intime una donna, di origini marocchine, che si trovava con lui sul treno nella tratta tra Bologna e Firenze.