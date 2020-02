Coppia di auto "brucia" il rosso mentre un pedone attraversa: anche per loro la multa del Vistared

Molto pericoloso per l’incolumità pubblica resta il mancato rispetto del semaforo rosso, come emerge dalle telecamere messe agli incroci per multare questo genere di infrazione. Aldilà dei numeri preoccupanti – sono state 8693 nel 2019 le violazioni rilevate dai sistemi di controllo posti sui 13 impianti semaforici cittadini – agghiaccianti sono le dinamiche come quelle che puntualmente le registrazioni video rimandono agli operatori della Polizia locale che, una per una, rivedono le scene prima di far partire i verbali.

Per esempio in Viale Regina Margherita, all'incrocio con via Catania, una prima auto proveniente da monte prosegue la sua corsa nonostante la luce rossa e già un pedone, a cui il semaforo dava luce verde, fosse intento all’attraversamento, per essere subito seguita a poca distanza da una seconda autovettura che non esitava ad attraversare anch’essa col rosso pieno a discapito delle altre vetture che si accingevano ad attraversare l’incrocio col verde. Comportamenti gravissimi in grado di mettere in pericolo persone innocenti e che ora saranno puniti grazie all’installazione dei nuovi impianti di sorveglianza, divenuti 13 dal 9 gennaio, così come la legge prevede con una sanzione di 167 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente.

Comportamenti gravissimi ma che continuano a essere diffusi se nella prima settimana di attività i quattro nuovi impianti di rilevamento automatizzato hanno registrato 116 infrazioni al Codice della Strada per passaggio con il rosso, di cui 77 proprio al semaforo posto tra via Regina Margherita e via Catania.