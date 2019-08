Coppia di minorenni sorpresa a tentare di rubare negli appartamenti

Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri della Stazione di Bellaria, al termine di una serie di indagini, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto in abitazione due minori. I ragazzi, dopo aver tentato di forzare un portone di un condominio di Viale Porto Palos, erano stati scoperti dai residenti che li avevano messi in fuga. I minori, per scappare, erano saliti a bordo di un autobus di linea ma il mezzo pubblico è stato inseguito da una pattuglia dell'Arma coi militari che, dopo averlo fermato, hanno bloccato i malviventi. Perquisiti, i ragazzini sono stati trovati in possesso di 2 pezzi di plastica rigida modellata utilizzata per l’apertura delle porte nonché di un grosso cacciavite ed una chiave a rullino.