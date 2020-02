Coppia inizia a inveire in centro storico per poi aggredire gli agenti

Serata molto movimentata, quella di giovedì, nel centro storico di Rimini dove senza motivi apparenti una coppia ha iniaito a dare in escandescenza prendedosela con gli avventori di un bar. I due, lui un 25enne brasiliano residente in città e lei una 55enne inglese, dopo la performance si sono allontanati in tutta fretta cercando di nascondersi in un locale nei pressi di piazzetta San Martino. I loro movimenti, però, sono stati notati da una pattuglia delle Volanti che li ha seguiti per identificarli. Alla richiesta dei documenti il sudamericano ha iniziato a dare in escandescenza prima offendendo gli agenti e, poi, cercando di strappare loro di mano la propria carta d'identità. Nel parapiglia, un poliziotto è stato colpito con un pugno al volto e si sono rese necessarie le maniere forti per immobilizzare il 25enne. Alla vista dell'amico ammanettato, è stata la volta della donna a dare in escandescenza aggredendo a sua volta la pattuglia delle Volanti. Bloccata anche la 55enne, entrambi sono stati portati in Questura dove a stento si sono calmati non prima di cercare di aggredire nuovamente le divise. Arrestati per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, la coppia è stata rinchiusa nella camera di sicurezza mentre gli agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove sono stati dimessi con prognosi di 3 e 7 giorni. Il brasiliano e l'inglese, processati per direttissima venerdì mattina, sono comaprsi davanti al giudice per il processo per direttisma. L'arresto è stato convalidato e, al termine dell'udienza, i due sono stati liberati in attesa della prossima seduta.