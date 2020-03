Coranavirus: gli uffici "Home Care" aperti in modalità telefonica e telematica

Subentrano delle modifiche anche per l'accesso agli Uffici Territoriali Home Care e Tecnologie Domiciliari (ex Uffici Protesi). Al fine di limitare al massimo i contatti fra gli operatori e il pubblico, per gestire al meglio l'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'Ausl da giovedì 19 marzo apre gli uffici al pubblico in modalità telematica o telefonica.

Le telefonate saranno ricevue nei normali orari di apertura al pubblico. Gli utenti riceveranno informazioni telefoniche o contattando via mail o fax i singoli uffici; qualora dovessero consegnare documentazione questa dovrà pervenire via mail, via fax oppure in fotocopia in busta chiusa con riferimento telefonico da lasciare nella cassetta della posta posizionata fuori da ciascun ufficio. I contatti successivi con gli utenti avverranno o via mail o via telefono o via posta.

Orari e contatti

Rimini: dal lunedì al venerdì 8,30/12, e giovedì 15,00/17,00

Tel 0541/707401

ufficioprotesi.rn@auslromagna.it

fax 0541-707866

Riccione: dal lunedì al venerdì 8,30/12,00 e giovedì 15,00/17,00

Tel 0541/698742

homecare.riccione@auslromagna.it

fax 0541/698738