Un aiuto ai commercianti per chi riapre un'attività chiusa da almeno sei mesi

Con l’ampliamento di esercizi commerciali esistenti o la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, i soggetti esercenti potranno ottenere l’erogazione di un contributo, finanziato dallo stato, calcolato in base ai tributi comunali dovuti e regolarmente versati nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la richiesta di accesso al beneficio. Possono fruire delle agevolazioni previste dalla norma, le attività appartenenti ai seguenti settori: artigianato, turismo e commercio al dettaglio.

Sono invece esclusi:i subentri, a qualsiasi titolo, in attività già esistenti; Le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente, da parte del medesimo soggetto, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile; Le aperture di nuove attività; Le attività di compro oro.

La richiesta di contributo deve essere presentata entro, e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, all’Ufficio Tributi del Comune di Coriano.

“In qualità di sindaco e assessore alle attività economiche ho attivato gli uffici ed il resto della giunta alla ricerca di nuovi ed ulteriori incentivi alle attività in difficoltà del territorio - afferma il sindaco Domenica Spinelli- Stiamo valutando gli strumenti più idonei che possano essere messi in campo dall’amministrazione comunale per aiutare le attività che per il persistere della crisi si trovano in particolare disagio.”