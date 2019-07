Coriano assume personale, il termine per presentare domanda

Pubblicati 9 luglio in Gazzetta Ufficiale i primi avvisi per l'assunzione mediante procedure di mobilità ed utilizzo di graduatorie per la copertura di 4 posti di personale cat. C e d. Le domande dovranno pervenire al Comune di Cattolica, ente capofila per le procedure di reclutamento del personale.

I profili ricercati sono 2 istruttori amministrativi contabili cat. C, 1 posto di istruttore tecnico cat. C per area servizi tecnici ed un Istruttore direttivo tecnico cat. D al quale conferire l’incarico di Responsabile dell’Area Servizio Urbanistica ed Edilizia.

Si ha tempo per la presentazione delle domande entro il giorno 8 agosto 2019.

Beatrice Boschetti (assessore al personale): ”Si tratta dei primi avvisi per la copertura dei posti individuate sull'anno 2019. A breve seguirà l'avvio delle altre procedure di reclutamento previste dal piano.”