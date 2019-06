Caso Petroltecnica, il sindaco: "Non mi sono mai sottratta alle mie responsabilità"

Il sindaco Domenica Spinelli ha incontrato martedì mattina una delegazione di una quindicina di dipendenti Rovereta giunti in piazza Mazzini per richiedere chiarimenti in merito alla vicenda che vede protagonista l’azienda in cui lavorano. L'amministrazione comunale specifica in una nota che "dall’incontro è emerso chiaramente che la comunicazione tra dipendenti ed azienda non è del tutto esaustiva ed a tratti fuorviante. Ribadiamo la volontà di fare tutto il possibile per la salvaguardia dei posti di lavoro a tutela dei lavoratori e sottolineare che il comune ha messo a disposizione i propri uffici al fine di velocizzare le pratiche che potrebbero favorire il superamento delle problematiche. Inutile dire che tutto quello che l’ente intraprenderà dovrà essere aderente alle norme e rispettoso delle procedure compreso i necessari tempi per gli adempimenti. Ci teniamo nuovamente a dire che esiste un unico tavolo tecnico di gestione della crisi, che è quello istituito presso la prefettura di Rimini ed al quale fanno parte tutti gli enti e le maestranze coinvolte compreso la rappresentanza sindacale interna alle aziende. All’incontro richiesto ieri dai dipendenti presso l’azienda, il Comune di Coriano non ha partecipato per rispetto dell’istituzione Prefettura, che ha messo a disposizione il tavolo tra enti per giungere alla soluzione della questione".

Domenica Spinelli (sindaco): “Sulla partecipazione di Pruccoli, Rossi, Gobbi e Talacci non esprimo alcun giudizio se avvenuta in qualità di politici, che come spesso accade si schierano senza conoscere il merito delle situazioni ma solo a fine di consenso. Se invece, come apprendo dai giornali, la partecipazione è in qualità di rappresentanti delle istituzioni a cui appartengono, Regione, Provincia e gruppo di opposizione del Comune, sono a dire che avrebbero fatto meglio ad interfacciarsi con le istituzioni che rappresentano per approfondire la materia. Gravissima quindi la partecipazione di Gobbi come consigliere provinciale visto la sua presenza sul tavolo della prefettura quale delegato della Provincia. Bene hanno fatto tutte le altre forze politiche non presenti, le quali, sin dall’inizio, si sono informate personalmente con me e hanno compreso che la questione è tutta gestionale e non da alcun possibilità di discrezionalità politica. La difesa del posto di lavoro passa dal rispetto delle leggi è degli essere umani.”