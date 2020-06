Centri estivi, Coriano velocizza i tempi: affidato l'impianto sportivo per far partire il servizio

A Coriano il giorno dopo la chiusura del bando avvenuta il 15 giugno è stato affidato gratuitamente l'impianto sportivo alla Polisportiva Junior Coriano al fine di supportare le famiglie nella conciliazione vita lavoro, con l'attivazione di un centro estivo.

"Sin prima che venissero emanati i protocolli che permetteranno lo svolgersi dei centri estivi, il comune di Coriano si era attivato con tutte le realtà del territorio tenendo vari incontri e affrontando le problematiche che sarebbero sorte per lo svolgimento delle attività - afferma il sindaco Spinelli - Per questo motivo siamo potuti essere estremamente celeri nell’approntare tutti gli atti necessari affinchè si potesse svolgere un centro estivo a Coriano e se pur nel rispetto di tutte le indicazioni, con un costo il più possibile contenuto, offrendo gratuitamente l’uso delle strutture".

Sul servizio interviene anche Beatrice Boschetti, assessore alle politiche socio assistenziali: "È importante per i nostri bambini tornare a vivere momenti di socialità e contemporaneamente essere di aiuto e supporto alle famiglie. In questo particolare periodo la crisi economica seguita alla pandemia rischia di imporre rinunce che aggraverebbero ulteriormente le conseguenze dell'isolamento sociale a cui siamo tutti stati costretti.

Cercare di abbattere i costi a carico dei gestori dei centri estivi e sostenere le famiglie in difficoltà nella opportunità di utilizzare i servizi del territorio è stata la nostra priorità, a questo proposito segnalo anche l’uscita del bando conciliazione vita-lavoro che permette di ottenere un contributo per la partecipazione dei figli presso i centri estivi del territorio".

Il Comune di Coriano si è attivato per far partecipare i suoi cittadini al progetto regionale conciliazione vita lavoro che aiuterà le famiglie a sopportare i costi dei centri estivi tramite un contributo massimo a bambino pari a 336 euro.

Il bando è stato pubblicato dal comune di Riccione, capofila per quest'anno del progetto, e all’indirizzo del sito comunale http://www.comune.coriano.rn.it/contributocentriestivi

Si ricorda che per determinate categorie di soggetti è possibile usufruire per il centro estivo anche del voucher "baby sitter" erogato dall'INPS e presso il quale bisogna rivolgersi per informazioni e presentazione domanda.