Coriano chiude con successo la 52esima edizione del "Sangiovese street festival"

A Coriano si è conclusa la 52^ edizione del Sangiovese Street Festival con successo di pubblico e di gradimento.La prima serata è iniziata con la presentazione del libro Patrimonio Genetico del corianese Domenico Ghiselli e con un brindisi augurale.

Le cantine presenti Palazzo Astolfi, Fattoria del Piccione, Podere Vecciano, Podere Bianchi, Tenuta Santini, Tenuta Sant’Aquilina, San Patrignano, Valle delle Lepri, hanno versato nei calici il protagonista del Festival, Il Sangiovese, prodotto sulle colline corianesi e declinato nelle varie annate di produzione, nei vari blend, nelle diverse tipologie di vinificazione e spumantizzazione. I ristoratori e gli stand Pro Loco hanno servito specialità e l’immancabile piada farcita.

La novità di questa edizione sono stati gli spettacoli dall’animo romagnolo, dove si sono alternati Sergio Casabianca, Roberto Mercadini, Francesca Airaudo, Checco Tonti e le Bestie Offese che hanno visto un pubblico attento e partecipe davanti ai tre palchi su cui si sono esibiti nelle loro performance. Molto affollati anche i mercatini, in particolare quelli allestiti dai bambini e dai loro genitori.

Come sempre è stato fondamentale il lavoro dei volontari della Pro Loco che hanno saputo allestire in modo nuovo una festa che vive da 52 anni e che richiama sempre tanto pubblico.

Anna Pazzaglia (assessore al turismo e agli eventi): ”Anche quest’anno la festa ha saputo rinnovarsi per offrire al pubblico un ulteriore nuovo punto di osservazione delle tradizioni e soprattutto delle eccellenze enogastronomiche che Coriano sa offrire. Da 52 anni una festa per salutare l’estate ed accogliere uno dei momenti più caratteristici ed importanti per il nostro territorio, la vendemmia”.