Coriano, continuano i disagi negli uffici postali: lunghe code e pochi sportelli

Il Comune di Coriano torna sulla questione dei disagi negli uffici postali: "Abbiamo ricevuto risposta, in questi giorni, alla nostra segnalazione del 6 dicembre a Poste Italiane. Prendiamo atto che a seguito di quanto lamentato, Poste italiane ha potenziato dal 12 dicembre l’ufficio di Cerasolo Ausa con un addetto allo sportello; valuteremo anche noi nei prossimi giorni se questo basterà a migliorare il servizio ai cittadini in modo sensibile o meno.

Per lo sportello di Coriano nulla di più è stato fatto, mentre Poste Italiane afferma di aver potenziato l’ufficio con una unità sin da ottobre; peccato che gli utenti non se ne siano accorti. Infatti il personale aggiunto si dedica esclusivamente all’ufficio di consulenza senza aumentare il numero di sportelli operanti che infatti sono restati solo 2, gravando fortemente sul servizio e aumentando l’attesa divenuta ormai insostenibile, specialmente dato l’accumularsi di scadenze in questo periodo. Inoltre va sottolineato che sullo sportello di Coriano grava tutto il traffico postale che riguarda la Comunità di San Patrignano, mole di lavoro che non può essere sottovalutata.

Abbiamo inviato nuovamente una comunicazione a Poste Italiane segnalando tutto questo. I disagi che i cittadini del nostro comune stanno affrontando sono tanti, sarebbe opportuno potenziare l’ufficio per smaltire il lavoro e mettere, come in molti altri uffici pubblici, almeno i numerini di prenotazione per evitare discussioni tra gli utenti in attesa. Siamo fiduciosi nella soluzione al problema e vorremmo conoscere il crono-programma con i tempi certi per la riapertura dell’ufficio di Ospedaletto.