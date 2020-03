Coronavirus, anche San Patrignano chiude i suoi ristoranti

In seguito al decreto del presidente del Consiglio per fronteggiare l'emergenza coronavirus, la comunità di San Patrignano "ha scelto di chiudere completamente fino al 3 aprile le sue due attività di ristorazione, vale a dire l'agriturismo Vite e la pizzeria Sp.accio". In questo periodo, fa sapere la comunità di recupero resterà aperto dalle 8.30 alle 18 solo lo shop di Sp.accio, dove i clienti potranno continuare ad acquistare i prodotti agroalimentari e artigianali della comunità stessa. Il negozio, ovviamente, si atterrà alle norme previste dal decreto e seguirà tutte le indicazioni sanitarie già note. L'auspicio, concludono da San Patrignano, è che "questa misura possa essere quanto più d'aiuto per superare assieme l'epidemia da coronavirus".