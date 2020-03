Emergenza coronavirus, Coriano chiude al pubblico gli uffici comunali. Le nuove misure

Il sindaco del comune di Coriano Domenica Spinelli ha emesso l’ordinanza 5 che riguardante “Ulteriori misure urgenti relative all'emergenza coronavirus. Chiusura al pubblico degli uffici comunali", ordina dal giorno 14 marzo 2020 e fino al giorno 3 aprile 2020: la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi essenziali: Polizia Locale e ufficio di Stato Civile esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte; la chiusura ed il divieto di accesso ai parchi e giardini comunali anche non recintati nonché agli sgambatoi; il divieto di divulgazione dei quotidiani e delle riviste nei luoghi aperti al pubblico; la chiusura delle “casine dell’acqua” e delle “casine dei detersivi” dislocate nelle frazioni di Coriano e Ospedaletto.

Pertanto dipsone che per gli uffici comunali aperti al pubblico l’accesso venga garantito in modo individuale, nel rispetto della distanza di un metro l’uno dall’altro e senza assembramenti; che gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente a mezzo mail, PEC, telefono agli indirizzi ed ai numeri presenti nell’avviso pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune, come da provvedimento del Sindaco prot. n 5751 del 09.03.2020; oltre ai suddetti recapiti è possibile contattare il Sindaco al numero 3358111172; che i dipendenti appartenenti agli uffici comunali chiusi al pubblico possano svolgere la loro attività secondo quanto previsto dal regolamento sulla disciplina transitoria per l’attuazione dello smat working approvato con delibera della Giunta Comunale n. 43 Del 13 marzo 2020;

Inoltre parte la sanificazione straordinaria delle strade lunedì e giovedì, durante la normale pulizia con spazzamento delle strade e piazze più frequentate, le macchine operatrici di Hera utilizzeranno una soluzione a base di ipoclorito così da bagnare il fondo stradale e igienizzarlo, per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Ringraziamo il gestore Hera per l'opportunità e la disponibilità dimostrata nell'avviare questo trattamento in questo momento di emergenza sanitaria.