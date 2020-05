Coriano corre sulla ripartenza turistica e cerca sinergie con il territorio

Ripartenza dell’economia corianese attraverso il marchio Terre di Coriano. E' stato questo il tema affrontato nella videocall di venerdì mattina che ha visto impegnati il sindaco Domenica Spinelli, l'assessore Anna Pazzaglia, Proloco e le associazioni di categoria. Presenti Carli Carlo e Roberto Bacchini per Confagricoltura, Lamberto Fabbri per Coldiretti, Massimo Berlini Confesercenti, Angelini Daniela Cna Rimini, Luigi Celli per la Confcommercio, Mirco Zampana e Lorenzo Falcioni – Cia

"E’ stata presentata la road map del progetto “Coriano riparte” e abbiamo condiviso la volontà di reinventarsi mettendo a sistema idee prodotti e territorio. Per fare questo il lavoro di promozione passa attraverso la grinta che ognuno di noi ci metterà. La prossima settimana l’amministrazione comunale e Proloco proporranno la bozza di un protocollo da sottoscrivere per fare ripartire l’economia partendo dal favorire le buone pratiche che già sono in essere nelle attività economiche e aziende del territorio di Coriano".

Anna Pazzaglia (assessore al Turismo e valorizzazione del territorio): “Ringraziamo le associazioni per la disponibilità dimostrata, e condividiamo con loro la filosofia secondo cui in questo anno zero , anche per il turismo, la sinergia tra le persone , il contributo delle organizzazioni e lo spirito del volontariato della Pro Loco Coriano possa portare ad un risultato ottimale.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domenica Spinelli (Sindaco) : “Il mio personale impegno prosegue nella ricerca di trovare altre risorse nel bilancio comunale e altre opportunità di intesa e rapporto con la costa della riviera di Rimini, le Terme di Riccione, lo Stato della Repubblica di San Marino, la Strada dei Vini di Rimini e il Gal Valli Marecchia e Conca.”