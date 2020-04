Coriano, emessa un'ordinanza per l'uso della mascherina nei luoghi chiusi

L'amministrazione di Coriano ha deciso di emettere un'ordinanza per continuare a ridurre il contagio di Coronavirus, visto che i numeri a Coriano risultano in aumento. "La salute è un bene prezioso e rispettare le regole è un dovere - spiegano dall'amministrazione comunale - Per evitare situazioni difficili presso i negozi chiediamo a tutti di accedere a ogni esercizio commerciale o ad altri luoghi aperti al pubblico adottando tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio, indossando obbligatoriamente la mascherina o comunque qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Ringraziamo cittadini ed esercenti per la collaborazione e per il rispetto reciproco che nella stragrande maggioranza dei casi stiamo rilevando".

