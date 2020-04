Il corianese Fucili e Totò Schillaci fanno gol con la canzone "Gli anni degli anni"

Durante il periodo di emergenza coronavirus e in seguito alle misure restrittive tutti i calciatori, dalla serie A alla Terza Categoria, sono stati costretti ad appendere le scarpe al chiodo. Mentre si attende di ritornare sui campi da calcio la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti composta da giornalisti e celebrità del piccolo schermo e del cinema ha lanciato insieme alla Nazionale Giornalisti Rai una challenge per invitare la gente a restare a casa. Un video piacevole che ha scelto come colonna sonora la canzone “Gli anni degli anni” che il corianese Mario Fucili, frontman della band romagnola dei 78 bit, canta insieme a Totò Schillaci, l’eroe di Italia ’90.

Attori, personaggi del jetset e cronisti si sono messe simpaticamente in gioco, sfidandosi in una partita di calcio a distanza, tra palleggi, colpi di testa e tuffi, con tanto di telecronaca. La canzone "Gli anni degli anni" accompagnerà l’esibizione in un parterre di personaggi che comprende performance di Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, di Alvaro Vitali, Stefano Masciarelli, Paolo Sassanelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“È stato un onore per me cantare insieme a quello che era un mio idolo della gioventù ed è un vero orgoglio che la nostra canzone sia stata scelta per lanciare un messaggio tanto importante a tutti gli italiani. Non vedo l’ora come tutti di poter uscire e magari tirare quattro calci per beneficenza con gli amici della Nazionale Attori e Cantanti, ma per riuscirvi continuiamo tutti a rispettare le regole e a stare in casa!” commenta Fucili facendo proprio l’appello di gruppo di rimanere a casa.