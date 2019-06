Il marchio Terre di Coriano in tour tra la Notte Celeste e il Wine Festival nelle Marche

Il Comune di Coriano e il suo marchio Terre di Coriano sono stati invitati sabato 15 giugno in due diverse manifestazioni: a Riccione Terme durante la Notte Celeste e a Civitanova Marche durante il Civitanova Wine Festival. A Civitanova, sindaco e assessore hanno inviato un video dove è stato spiegato come il marchio Terre di Coriano è lo strumento per promuovere, attraverso un'immagine unitaria, la promozione del territorio, in particolare le produzioni, i servizi, le manifestazioni e gli eventi, per potenziare la comunicazione culturale e turistica, salvaguardare le produzioni locali, in particolare le eccellenze dei prodotti tipici. Inoltre quali sono le potenzialità del marchio e quali potranno essere gli sviluppi futuri, anche in funzione della collaborazione con l'Università di Camerino con il suo corso di laurea in Scienza dell'Alimentazione.

Sabato sera, l'amministrazione si è trasferita a Riccione presso le Terme di Riccione dove si è svolta la Notte Celeste in contemporanea con tutti gli stabilimenti termali dell'Emilia Romagna. A seguito del protocollo firmato con Riccione Terme, la Notte Celeste è stata l'occasione per Coriano di presentare le sue Terre e le sue eccellenze, gli aromi e i sapori dei suoi prodotti, dal vino all'olio, dai funghi al miele, oltre alla sua storia, alle sue tradizioni, alle sagre e al Museo del Sic. Riccione Terme ha presentato trattamenti e maschere di bellezza preparati con olio, vino e miele delle Terre di Coriano.

Le aziende Oleificio Pasquinoni, Oleificio Vasconi, Fungar, Apematta, e le cantine San Patrignano, Tenuta Santini, Tenuta Santa Aquilina, Valle delle Lepri, Terre di Fiume, Podere Vecciano hanno fatto degustare al pubblico della Notte celeste i loro prodotti , mentre il Museo del Sic ha esposto un paio di guanti di Marco e molti gadget, distribuendo sconti per l'ingresso al Museo. Il Sindaco Domenica Spinelli, il vicesindaco Gianluca Ugolini e l'assessore Anna Pazzaglia hanno raccontato attraverso le immagini e alcuni video, la bellezza del territorio, le specificità delle produzioni agricole, la tradizione di sagre che si continuano da oltre 50 anni, le manifestazioni organizzate in tutto il territorio, la cordialità e l'accoglienza tipiche della gente corianese. Anna Pazzaglia (assessore al turismo): Ringraziamo Riccione Terme e tutte le aziende che hanno partecipato alla manifestazione, convinti che da questa positiva iniziativa possano nascere rapporti di collaborazione tra i privati.