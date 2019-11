Il nuovo capitano dei carabinieri Luca Colombari ricevuto in Comune

Il sindaco di Coriano Domenica Spinelli e gli assessori Roberto Bianchi, Anna Pazzaglia e Giulia Santoni, mercoledì hanno incontrato il nuovo comandante dell'Arma dei Carabinieri Compagnia di Riccione capitano Luca Colombari.

"Abbiamo colto l’occasione per rinnovare i nostri ringraziamenti all’Arma dei Carabinieri per il costante e qualificato impegno sul territorio e per la reciproca collaborazione che in questi anni abbiamo instaurato", ha affermato il primo cittadino. Ad accompagnare il capitano Colombari il comandante della stazione dei carabinieri di Coriano il maresciallo Franceso Liguori.