Coriano, il palazzo comunale si illumina di viola contro il tumore al seno

Domenica dalle 18 alle 24 la facciata del palazzo Comunale si illuminerà di viola in occasione della campagna di sensibilizzazione volta all’istituzione della giornata nazionale del tumore al seno metastatico. "Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa che ha rilievo nazionale - spiega l’assessore Giulia Santoni - per sottolineare l’importanza della prevenzione e sostenere la ricerca sul cancro al seno che, grazie ai cui progressi oggi si hanno diagnosi sempre più tempestive, precise e accessibili a un numero più ampio di donne di pari passo ai trattamenti sempre più mirati". Secondo i dati dell’AIRC infatti, solo in Italia, ricevono una diagnosi di tumore della mammella 53.000 donne all’anno, il che significa circa 145 diagnosi al giorno. "Oggi gli strumenti e le strutture esistono, sta a noi donne quindi impegnarci nei controlli ed essere portavoce dell’importanza che la prevenzione è la cura più importante", afferma il sindaco Domenica Spinelli.