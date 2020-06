Coriano investe oltre 230mila euro per strade e verde pubblico

Nei prossimi giorni al via i lavori di rifacimento dei marciapiede, fognature e manto stradale delle vie Rossini e Puccini a Sant’Andrea in Besanigo di Coriano. L’intervento prevede un investimento di 116mila euro, 55mila euro nei lavori di via Rossini e 61mila euro per via Puccini. La prima azione è stata la rimozione delle piante presenti nei viali, purtroppo non si sono potute mantenere poiché, posizionate al centro dei marciapiede, impedivano la realizzazione degli stessi con le dovute misure per i passaggi per evitare barriere architettoniche, inoltre le radici molto invasive avevano creato notevoli disagi anche alle proprietà private prospicienti. Le piante verranno sostituite con specie più adatte a tale impiego e per settembre è prevista un’abbondante piantumazione nel vicino parco Bellini, intervento che doveva già essere realizzato a primavera che si è dovuto rimandare a causa del blocco per emergenza covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Stiamo recuperando il tempo perduto, grazie a quanto fatto nella preparazione degli atti - afferma Roberto Bianchi, assessore ai lavori pubblici - i lavori ora possibili possono riprendere immediatamente. Tra i lavori che a breve inizieranno oltre a questo importante intervento a Sant’Andrea in Besanigo, è tutto pronto per il rifacimento del manto stradale di Via Giardino a Pedrolara per un importo di 80mila euro.