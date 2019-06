Piazza Don Minzoni si rifà il look, 240mila per arredi urbani e interventi di manutenzione

Grazie alla variazione al piano degli investimenti, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18/06/2019, è partita la fase di progettazione esecutiva dell’intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione alla piazza Don Minzoni, che potrà contare su un importo complessivo di 240mila euro.

Il progetto prevede il rifacimento dell’arredo urbano della piazza e il contestuale recupero della funzionalità dei sottostanti locali della biblioteca comunale mediante impermeabilizzazione del solaio di copertura. Il cronoprogramma delle opere prevede l’approvazione in Giunta Comunale del Progetto Esecutivo e l’aggiudicazione dei lavori entro il mese di luglio. Roberto Bianchi (assessore ai lavori pubblici): “Avremmo voluto usare le risorse pubbliche per realizzare nuove opere che abbiamo già programmato e che abbiamo intenzione di realizzare, invece ancora una volta, con grande senso di responsabilità, abbiamo dovuto aggiungere risorse pubbliche per ripristinare lavori precedentemente mal eseguiti.”