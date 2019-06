Coriano registra un marchio a tutela delle eccellenze e apre a una collaborazione con la Riviera

Il Comune di Coriano ha tra i suoi fini istituzionali la tutela di iniziative dirette a sostenere e tutelare le attività del territorio e per questo motivo l'amministrazione comunale ha istituito un marchio identificativo, denominato "Terre di Coriano" per dare risalto alla tipicità territoriale di prodotti e servizi operanti nel Comune di Coriano per la promozione e valorizzazione del territorio. La tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, dell'ospitalità offerta dal sistema ricettivo, delle aziende di ristorazione, delle aziende del commercio e dell'artigianato e di tutti gli operatori che erogano servizi della filiera integrata turistico- culturale, costituiscono una risorsa di valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del territorio. Il comune di Coriano intende avvalersi del marchio Terre di Coriano come strumento base per lo sviluppo di azioni di marketing territoriale per promuovere le produzioni, i servizi, le manifestazioni e gli eventi, per promuovere la visibilità del territorio del comune di Coriano, potenziare la comunicazione culturale e turistica, salvaguardare le tradizioni locali con particolare riferimento al tema dell'eccellenza dei prodotti tipici, semplificare le attività di promozione attraverso un'immagine unitaria che si possa riconoscere quale indicazione della qualità dell'offerta del territorio. Il marchio Terre di Coriano è il frutto di un lavoro condiviso con il territorio ed anche il punto di partenza per creare le condizioni utili a cogliere le opportunità.

La firma di questo primo protocollo con Riccione Terme è un modello che consente ad entrambe le parti di creare una sinergia vera. Riccione Terme Group è un mondo concepito e realizzato per esaudire ogni desiderio di salute, relax, bellezza e divertimento, una nuova filosofia di accoglienza e benessere per ogni ospite e molte sono le caratteristiche che lo rendono unico; le sue preziose acque sulfureo salso bromo iodiche e magnesiache, il mare Adriatico, la Città di Riccione e il suo entroterra. Ogni anno accedono al mondo Riccione Terme (Terme, Oasi Spa, Perle d'Acqua Park, Club Hotels RiccioneTerme All Inclusive) decine di migliaia di clienti, la volontà dell’azienda è di creare sinergie con gli operatori e i comuni del territorio e dell'entroterra per dare risalto alle tante eccellenze che rendono unica l'offerta turistica della nostra località.

L'obbiettivo è di creare una rete di servizi e comfort alla rispettiva clientela, propedeutiche non solo ad una crescita della richiesta ma anche a sviluppare un target attivo e promuovere sinergicamente tutto il territorio e le attività che lo arricchiscono. Da questa volontà è nato lo sviluppo di un progetto articolato con l’Amministrazione del Comune di Coriano che è iniziato nel 2018 e che ha la prospettiva di crescere e di diffondersi. Il Comune di Coriano ha l'ambizione di disegnare una cornice che è anche una palestra per imprenditori che vogliono crescere.