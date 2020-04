Coriano piange la scomparsa di Vincenzo Santolini, anima storica del paese

Coriano piange la scomparsa di Vincenzo Santolini, uomo di grande spessore umano che, attraverso il suo impegno politico e la sua passione storica, ha dato tanto a Coriano e ai corianesi. Sempre presente nelle manifestazioni pubbliche dedicate alla Memoria, i corianesi lo ricordano con riconoscenza oltre che per il ruolo svolto nell’amministrazione comunale anche per le pubblicazioni dedicate al territorio ai luoghi e alla storia di Coriano. ”Ci uniamo al dolore della famiglia Santolini per la perdita di Vincenzo - ha dichiarato il sindaco Domenica Spinelli - uomo e politico di spessore, innamorato di Coriano e dei corianesi.”

