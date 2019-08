L'atleta Agnese Agnelli sogna "Ballando con le stelle" e il sindaco prende in carico il suo desiderio

Ancora un riconoscimento in consiglio comunale ad una giovane corianese, Agnese Anelli, giovanissima campionessa di danza sportiva agonistica. Nata il 31 marzo 2010 grazie alla sua grande passione, si allena in coppia con “il suo ballerino” più di 4 volte la settimana, insieme si sono classificati primi ai campionati italiani categoria B2 10-11 anni, disputati a Rimini il 14 luglio 2019.

Nel loro palmarès anche il primo posto nel circuito Coppa Italia 2019 sempre nella loro categoria e il primo premio assoluto a Castelbolognese il 24 marzo 2019 conquistando il Trofeo "Diavoli in ballo". Con Agnese il sindaco Domenica Spinelli ha voluto menzionare anche il primo “non cittadino” ovvero Alessandro Ribino di Cattolica che vive in coppia con lei questa bella storia di passione e impegno.

"E’ molto bello incontrare l’entusiasmo per discipline così impegnative nei giovanissimi, un impegno che coinvolge non solo loro ma tutte le loro famiglie - afferma il sindaco Domenica Spinelli - Agnese ed Alessandro hanno espresso anche un desiderio, quello di poter andare ad esibirsi a “Ballando con le stelle”, magari io e Mariano Gennari, sindaco di Cattolica, potremmo farci portavoce di questa istanza per coronare il loro sogno".