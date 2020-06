Alla scuola Don Milani il cantiere apre in anticipo: via ai lavori

Sono in esecuzione i lavori di ristrutturazione presso la scuola elementare Don Milani a Ospedaletto. Questo intervento prevede la sistemazione della palazzina di fianco alla struttura geodetica, utilizzata come palestra, appena ristrutturata. Il lavoro era programmato durante l’estate ma visto la non riapertura del plesso, per quest’anno, in accordo con la dirigenza scolastica, è stato deciso di anticipare i tempi.

"L’appalto rientra nell’affidamento di 113mila euro dedicato appunto alla palestra della scuola - afferma Roberto Bianchi, assessore ai Lavori Pubblici - Grazie al lavoro degli uffici anche durante il lockdown possiamo ora far partire tutti i cantieri in modo da essere pronti per il prossimo anno scolastico".