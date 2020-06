Scuola, il sindaco Spinelli: "Si doveva provare a tornare in classe, ci sono state troppe incertezze"

In un anno di grande difficoltà le insegnanti e gli studenti e tutto il mondo della scuola hanno saputo trasformare una routine quotidiana, imposta dalla situazione, in una opportunità. I complimenti, in primo luogo vanno alle dirigenti che grazie alla già alta preparazione tecnica e al grande impegno hanno fatto di tutto affinché tutti gli studenti potessero essere raggiunti dalla didattica a distanza. Non sono stati da meno i ragazzi che con grande spirito di adattamento si sono lanciati in questa sfida assolutamente senza precedenti ed inimmaginabile, soprattutto un ringraziamento va alle famiglie che tra mille difficoltà hanno seguito i loro figli, spesso anche più di uno contemporaneamente.

“L’amministrazione non ha voluto far mancare la propria presenza ed è sempre stata vicina alle dirigenti ed insegnanti, spesso siamo stati invitati durante le lezioni per portare i nostri saluti e manifestare la nostra vicinanza", afferma Beatrice Boschetti, assessore ai servizi socioeducativi.

A togliersi qualche sassolino dalla scarpa è il sindaco Domenica Spinelli: ”Sono stata felice di constatare come i giovani si siano adattati a questa didattica e abbiano veramente dimostrato un innato spirito di resilienza. Nei miei interventi ho sempre trovato volti sorridenti e profonda curiosità. Insieme ad insegnanti e alunni ho contribuito ai loro progetti con interviste e testimonianze ma soprattutto ci siamo confrontati su quello che stava accadendo e progettato il futuro ed il ritorno a scuola sempre con grande ottimismo.

Da parte mia sono stata e rimango critica, non tanto per la scelta della chiusura delle scuole, ma sulle modalità che hanno lasciato tanti dubbi ed incertezze reiterate nel tempo con tempistiche sbagliate e mancanza di linee precise. Non condivido inoltre come non si sia voluto provare a tornare a scuola, certamente in sicurezza, come invece hanno fatto tanti altri paesi europei. Esprimo il mio disappunto infine per come in alcune scuole si sia accettato di far rientrare gli studenti per i saluti finali, visto appunto il diverso indirizzo nazionale, delle due cose una o si può o non si può. A Coriano la scelta delle direzioni scolastiche è stata invece rispettosa delle direttive visto anche la poco chiara definizione delle responsabilità.”

L’amministrazione augura a tutti gli studenti e alle loro famiglie un’estate serena in preparazione del prossimo ritorno a settembre, alle dirigenti, insegnanti e personale della scuola oltre che i propri ringraziamenti va tutta la disponibilità per quello che ci attende nella preparazione del prossimo anno, con la speranza che al più presto vengano definite linee guida precise e soprattutto affrontabili.