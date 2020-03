Coriano si impegna per i pagamenti in tempi brevi verso le aziende

Pagare tutti e nei tempi di legge è un atto dovuto. Pagare tutti in tempi ancora più brevi significa non spezzare quel circuito virtuoso che permette alle aziende di lavorare, di pagare i propri dipendenti e di pagare a loro volta le imposte. Il Comune di Coriano nel 2019 ha pagato, per circa 4 milioni di euro, i propri fornitori mediamente in 19 giorni contro i 30 previsti per legge. Il nostro impegno è di mantenere questi risultati nonostante il lavoro a regime ridotto ed in modalità “Smart”.

"Per questo abbiamo chiesto ai nostri uffici un particolare impegno su questo versante: uno dei nostri obiettivi prioritari è quello di pagare con la massima celerità tutte le fatture, anticipando i tempi di legge per dare un segnale concreto di sostegno alle imprese", afferma il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianluca Ugolini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comune di Coriano in pochi anni è passato da un commissariamento con estrema difficoltà ai pagamenti ad essere un comune virtuoso e questo ci rende particolarmente virtuosi perché le politiche messe in atto sono state lungimiranti.