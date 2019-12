"Siamo nel mirino delle bande di ladri", i residenti infuriati chiedono più sicurezza

Sono esasperati i residenti di Coriano che, negli ultimi giorni, sono stati presi di mira da una banda di ladri che imperversa sul territorio. Diversi, ogni giorni, i colpi messi a segno ai danni di abitazioni e aziende. "Appena cala il sole - raccontano alcune vittime - i malviventi entrano in azione per svaligiare gli appartamenti mentre, nel cuore della notte, sono i capannoni della zona industriale ad essere visitati dai ladri. Siamo esasperati, serve più sicurezza". Una situazione definita "allarmante" dai residenti che si dicono "preoccupati" da quanto sta accadendo nel paese. Proprio per contrastare questa ondata di furti, comunque, le forze dell'ordine hanno aumentato la loro presenza sul territorio e, ogni notte, le pattuglie dei carabinieri battono l'entroterra riccionese proprio per cercare di individuare i componenti della banda.