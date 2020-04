La Giunta comunale di Coriano sospende i versamenti dei piani di rateizzazione dei tributi. Dopo lo stanziamento di 20.000 euro per far fronte alle emergenze COVID, l’attivazione della raccolta fondi e la distribuzione delle risorse della solidarietà alimentare, arriva dall’amministrazione un altro concreto segnale di aiuto a tutti i cittadini coinvolti dall’emergenza sanitaria (ed ora anche economica). Tutti coloro che avevano beneficiato della rateizzazione dei debiti tributari a seguito di notifica di avvisi di accertamento o di ingiunzioni, con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 31/03 e il 31/07, si vedranno sospesi i versamenti. In questo modo viene data la possibilità di alleviare le difficoltà finanziarie che molte persone e imprese stanno attraversando in questo momento, in attesa di una ripresa delle attività. le rate sospese saranno spostate, senza ulteriore addebito di interesse, alla fine del periodo di rateazione iniziale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.