Sport, cultura e giovani: un bando a sostegno delle associazioni del territorio

A Coriano il consiglio comunale ha deliberato di pubblicare uno specifico bando per chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, da parte di enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio comunale i quali operino in una o più delle aree di interesse turismo, sport, tempo libero, cultura e giovani per attività mirate con l’obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio della manifestazione proposta.

"Un'occasione quindi - spiega l’assessore Giulia Santoni - per tutti coloro che organizzano eventi o manifestazioni di ricevere un contributo comunale a fondo perduto o la concessione di strutture ad uso gratuito". La partecipazione al bando sarà l'unica via per ottenere contributi ordinari dal Comune. La domanda andrà presentata entro il 28 febbraio (per informazioni: www.comune.coriano.rn.it/bandoassociazioni).