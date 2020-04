Coriano stringe la mano a San Marino e fa il punto su un "turismo innovativo"

Il sindaco di Coriano Domenica Spinelli e l'assessore Anna Pazzaglia giovedì in videoconferenza hanno presentato le proposte operative per il Progetto #CorianoRiparte con 15 operatori in videoconferenza e 6 interessati ma impossibilitati a collegarsi.

Focus è stato "Terre di Coriano", un marchio che comprende il Territorio incantevole, i prodotti d'eccellenza e la professionalità degli operatori da sempre accoglienti verso un turismo di qualità. "A Coriano c'è la voglia di ripartire attraverso la piattaforma che diventa Vetrina per la nostra economia".

Anna Pazzaglia Assessore al Turismo: "Abbiamo presentato la proposta di collaborazione con la Repubblica di San Marino con cui ci siamo già confrontati, la proposta di Massimo Poletti rispetto alla piattaforma da creare, la proposta presentata da Mirco Urbinati patron-organizzatore del transitalia Marathon, la proposta di un concorso premi come incentivi alle vendite, la proposta di un cinema/spettacoli all'aperto, la rivisitazione della collaborazione in atto con Le Terme di Riccione, la creazione di brochure e sito per gli aderenti a Terre di Coriano".

"Utilissimo confronto tra tutti, molti spunti aggiuntivi e molte domande circa le responsabilità rispetto al privato sulla futura operatività. Questo tema spaventa tutti ma in attesa di conoscere i protocolli che il Governo e la Regione disporranno, noi lavoreremo a questa grande opportunità di Rilancio. Parola d'ordine è aggregazione dove gli spazi sono già ampi per loro natura, responsabilità nell'applicazione delle norme e sicurezza per gli operatori e per i turisti".

Il Sindaco di Coriano Domenica Spinelli fa sua la frase di un operatore e rilancia: "Terre di Coriano, Orgoglio corianese e unione nella ripartenza perché la voglia di Ricominciare è Prepotente. Adesso al lavoro per salvare posti di lavoro e riattivare l’economia. Il comune sarà al fianco di chi ha voglia di reinventarsi".

Il prossimo appuntamento è stato dato per il 5 maggio, dopo il prossimo decreto.