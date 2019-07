Tassa sui rifiuti, Coriano prolunga i tempi per presentare domanda di esenzione

Con la delibera di giunta n.119 del 08-07-2019 l’amministrazione comunale di Coriano riapre i termini per la richiesta di partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi in favore delle utenze domestiche, relativamente alla TARI.

Anche per il 2019 si conferma, la volontà di contribuire con la somma di €20mila ricavati con grande sacrificio dal bilancio comunale, per dare un contributo di solidarietà alle fasce più disagiate. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è ora fissata al 31 luglio 2019.

Gianluca Ugolini (vicesindaco ed assessore al bilancio): ”Tenuto conto che entro la data di scadenza del bando previsto per il giorno 01-07-2019 erano pervenute solamente 70 domande a fronte delle 133 dell’anno precedente, abbiamo ritenuto corretto offrire una possibilità ulteriore a chi non avesse potuto presentare la richiesta nei tempi previsti dalla precedente delibera.”