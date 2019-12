Ufficio postale mai riaperto dopo la rapina, la Lega: "Il serivizio sia garantito"

Un ufficio postale mai riaperto dopo una rapina. Accade a Ospedaletto e sul caso il deputato della Lega Eugenio Zoffili ha presentato un'interrogazione con risposta orale al governo in cui chiede conto della mancata riapertura degli sportelli dopo l'assalto esplosivo del 29 settembre, sollecitando la riattivazione del servizio.

"I servizi devono essere garantiti - dice Zoffili -. Pensiamo che sia compito delle Poste e dovere del governo vigilare sul mantenimento dei servizi. Ricordo che il sindaco Spinelli ha fin da subito posto il tema, scrivendo alle Poste e sollecitando, in attesa della riapertura, il potenziamento degli uffici di Coriano e Cerasolo".

"Ringrazio l'on.Zoffili - dice il sindaco Domenica Spinelli - che ha portato all'attenzione del governo la questione. Inutile che Poste organizzi tour per gli amministratori locali a Roma quando in realtà sui territori non garantiscono risposte in tempi celeri. Ricordo che l'ufficio di Coriano serve diverse e importanti realtà tra cui la comunità di San Patrignano. C'è malcontento e continueremo la nostra battaglie per il ripristo e la garanzia dei servizi".