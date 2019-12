Vandali distruggono il presepe: "Un gesto vergognoso, stiamo visionando i filmati per scoprire gli autori"

Presepe vandalizzato e depredato a Ospedaletto da alcuni vandali. Una scoperta fatta dal sindaco Domenica Spinelli lunedì mattina. L'opera viene allestita ogni anno nella rotonda di Ospedaletto, e che da il benvenuto a tutti coloro che giungono a Coriano dalla via Montescudo.

"Una bruttissima vicenda avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, un atto di vandalismo che ha colpito proprio quest’opera e che ha lasciato affranti gli abitanti che questa mattina si sono visti distrutto e depredato il proprio presepe".

Continua il sindaco: "Sono passata questa mattina presto e ho subito avvisato. Condanno assolutamente il gesto sia che provenga da adulti che da ragazzi. Il rispetto è alla base della società. Un gesto vergognoso, merita la condanna totale da parte nostra, nell’attesa che vengano esaminati i filmati delle telecamere della zona".

A fronte del grave gesto il sindaco coglie però l'occasione per ricordare i bellissimi presepi allestiti grazie a lavoro di tanti volontari: "Un grazie speciale a tutte le famiglie che, insieme ai loro bambini della Scuola Materna San Giovanni Bosco, hanno realizzato nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Coriano capoluogo un presepe molto particolare che unisce alla magia del Natale la storia del nostro paese, attraverso la riproduzione di luoghi, monumenti, edifici ed attività".

Inoltre, sabato scorso è stato inaugurata a Mulazzano lo spazio “La Casetta di Babbo Natale”, un luogo magico di incontro per bambini ed adulti, anche questa resa possibile grazie al volontariato dei parrocchiani e del circolo Anspi. La casetta resterà aperta, con animazioni e giochi per i bambini, dal 19 al 22 dicembre dalle ore 17 alle 22, la vigilia 24 dicembre dalle 17 a mezzanotte e poi il 25 ed il 26 dalle 17 alle 22. All'inaugurazione, oltre al primo cittadino, ha partecipato anche il vicesindaco Gianluca Ugolini.