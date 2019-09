Incidente tra un furgone e una moto, grave il centauro

Violento schianto giovedì mattina, intorno alle 7.50, in via Pasolini, a Cerasolo Ausa, una traversa della superstrada che porta a San Marino. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone, guidato da V.A., 49enne, e una moto Ducati, guidata da E.F., un 31enne di San Marino. Il centauro ha avuto la peggio, riportando gravi ferite. Il 31enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Riccione e l'incidente è stato rilevato dalla Polstrada di Rimini. A intervenire l'ambulanza e l'automedicalizzata con i sanitari. L'automobilista ha invece riportato ferite più lievi.

Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio della Polizia stradale che sta ricostruendo le cause dell'incidente.