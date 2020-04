Coronavirus, a Bellaria nuova disinfestazione straordinaria degli uffici comunali

Nella prima mattinata di martedì, la residenza comunale di piazza del Popolo sarà interessata da un nuovo intervento di disinfezione straordinaria condotto dal personale Anthea: pertanto, gli uffici saranno operativi e contattabili a partire dalle 10.30. Un intervento di natura precauzionale che, in questo periodo, coinvolge ciclicamente anche la sede del Comando di Polizia Locale, la Biblioteca “Alfredo Panzini” ed i mezzi comunali. Nel caso della struttura di piazza del Popolo, si tratta della terza sanificazione straordinaria nell'arco delle ultime tre settimane, a tutela della salute e del benessere dei dipendenti presenti in sede a mezzo di turnazione. Dalla scorsa settimana, infatti, con la volontà di tutelare tanto il personale quanto la continuità dei servizi, l'Amministrazione ha attivato lo smart working; un provvedimento di carattere generale che ha previsto anche l’attivazione di numerose postazioni per il telelavoro vero e proprio: modalità, quest'ultima, che consente di trasferire nella postazione domestica il proprio ufficio in tutte le sue componenti applicative e informatiche. Obiettivo: una macchina pubblica efficiente e vicina al cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.