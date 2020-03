A Cattolica rinviati i lavori di restyling alla rete elettrica

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, ha rinviato i lavori programmati nel comune di Cattolica lunedì 16 marzo e mercoledì 18 marzo.

Gli interventi, finalizzati al restyling della cabina elettrica situata in via Sigismondo che avrebbero comportato una interruzione del servizio elettrico dalle ore 8.30 ore 12 lunedì 16 e dalle 8:30 alle 14 mercoledì 18 già comunicati alla clientela interessata, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, sono stati posticipati a data da destinarsi dal momento che in questi giorni particolari l’azienda elettrica sta effettuando lavori e “fuori servizio” solo se strettamente necessari in modo da ridurre i disagi alla clientela

In generale le vie interessate ai lavori programmati sarebbero state via Emilia Romagna, via Sforza, vai Francesca Da Rimini, via Raffaello, via Sisigmondo, via Isotta e via Allende.

Per informazioni sulle interruzioni del servizio si può consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto, numero Verde 803.500.