Coronavirus, a Cattolica supporti domiciliari per gli studenti diversamente abili

L'amministrazione comunale di Cattolica ha chiesto ai propri uffici la disponibilità ad attivare percorsi educativi domiciliari per alunni che già ricevono il supporto degli educatori presso le scuole di appartenenza. L'attuale sospensione delle attività scolastiche, per evitare la diffusione del Corovirus, mette a dura prova le famiglie e gli studenti diversamente abili. L'Amministrazione accoglie, così, le richieste pervenute in tal senso da diverse associazioni del territorio, tra le quali “Rimini Autismo ODV”. L'attivazione di un servizio specifico a domicilio può consentire a questi bambini di partecipare alle attività sostitutive poste in essere dal sistema scolastico.

Tali servizi educativi saranno attivati presso le abitazioni dei minori a seguito di una verifica preliminare da parte degli educatori con i nuclei familiari dei minori interessati e dopo aver constatato che non vi siano motivi ostativi all'avvio di tale percorso compensativo. Successivamente le famiglie interessate dovranno presentare una semplice richiesta al Comune e gli interventi saranno autorizzati salvaguardando il criterio del “non superamento” delle ore settimanali di supporto educativo riconosciute. Già da lunedì 9 marzo sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione in Piazza Roosevelt n. 3 (aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30) o chiamare il numero telefonico 0541/966685.