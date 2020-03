Coronavirus, a Riccione stop ai lavori di manutenzione in spiaggia contro i rischi da contagio

Il sindaco Renata Tosi ha inviato giovedì una comunicazione alle cooperative bagnini di Riccione in cui scrive “in riferimento alle disposizioni emanate dal DPCM del 9 marzo in materia di COVID-19, si comunica che tutti i lavori di manutenzione straordinaria in essere alla data odierna si intendono consentiti purché siano garantite le misure di sicurezza più volte ribadite dal DPCM. Restano sospesi i lavori di manutenzione ordinaria di qualsiasi natura, dalla data odierna fino al 3 aprile 2020”.

“Una decisione sofferta - ha detto il sindaco - ma doverosa perché anche la salute dei bagnini va tutelata e quindi ho pensato necessario assumermi la responsabilità di inviare questa comunicazione, improntata principalmente al buon senso. Ringrazio fin da ora tutti gli operatori che vorranno accogliere di buon grado questa sospensione, nella speranza che tutti si torni a lavorare presto sulle nostre belle spiagge per essere pronti all’inizio della stagione”.

Anche il presidente della cooperativa bagnini Diego Casadei ha scritto via chat un messaggio importante a tutti gli operatori: "Purtroppo questi provvedimenti da parte delle autorità si sono resi necessari perché il contagio non si ferma malgrado i continuati appelli a limitare i movimenti si sono verificati in questi giorni da parte di numerosissime persone di qualsiasi età assembramenti i luoghi pubblici nei parchi nelle spiagge addirittura con partite e tornei di beach volley - si legge nella nota di Casadei - Forse se l'atteggiamento da parte della maggior parte della popolazione fosse stato un po' più responsabile non si sarebbero resi necessari questi provvedimenti. Io ritengo che sia meglio ritardare un attimo i lavori visto che è ancora marzo nella speranza di aprire poi questa estate piuttosto che farci trovare pronti a una stagione che non dovesse mai aprire ce l'abbiamo fatta ad aprire le nostre spiagge dopo l'8 di giugno del 64. Ce la faremo anche quest'anno con i tempi se si potrà aprire in questo momento è importante fermare il contagio in primo luogo per la salute di tutti noi e dei nostri cari In secondo luogo per avere speranza di fare la stagione. Il momento è difficile dobbiamo essere tutti consapevoli di questo e darci tutti una mano se vogliamo sopravvivere alla malattia e i danni fisici ed economici che inevitabilmente potranno arrivare. Grazie a tutti”