Coronavirus a Rimini, il malato un cacciatore cattolichino rientrato da una battuta in est Europa

E' un uomo di 71 anni, residente a Cattolica e titolare di un bar nella Valconca, il primo caso di Coronavirus in Romagna. L'uomo, risultato positivo nella giornata di martedì e ricoverato in ospedale, sarebbe tornato di recente dall'est Europa. Appassionato di caccia, era reduce da una battuta in Romania. Il bar di cui risulta essere titolare è chiuso da giorni e, al momento, sono in corso gli accertamenti sui dipendenti. L'uomo, prima ricoverato al "Cervesi", è stato poi trasferito all'Infermi di Rimini dove le sue condizioni non sembrerebbero preoccupare i sanitari.