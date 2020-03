Coronavirus, a Santarcangelo tre interventi per la sanificazione di mezzi e spazi comunali

Il 28 marzo, 4 e 11 aprile Anthea eseguirà gli interventi di sanificazione degli uffici comunali e dei mezzi

in dotazione dell’Amministrazione per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Oltre ai dispositivi igienizzanti in dotazione a ciascun ufficio e all’intensificazione del servizio di pulizia dei locali con appositi prodotti, già predisposti nelle scorse settimane, si rinforzano dunque le operazioni di sanificazione presso i locali dell’Amministrazione comunale.

I tecnici Anthea effettueranno l’intervento presso gli uffici e sui veicoli del Comando di Polizia Locale, quindi si sposteranno in municipio per la sanificazione dei locali e delle strumentazioni – con particolare attenzione a tutte le superfici esposte al contatto diretto – dei tre mezzi in dotazione all’Amministrazione comunale e dell’auto dell’Unione di Comuni Valmarecchia. L’intervento proseguirà poi al Museo Etnografico e al magazzino comunale dove si concentreranno su spogliatoi, bagni, ufficio, sala del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile e sui tre veicoli utilizzati dagli operai.

Il servizio sarà effettuato con appositi nebulizzatori elettrici e con l’ausilio di presidi medico chirurgici registrati per l’impiego a base di clorurati. Verranno trattate tutte le superfici in particolare le più esposte al contattato diretto umano come tavoli, scrivanie, sedie, poltrone, maniglie, corrimani, bagni, sanitari, porte, automezzi. I principi attivi utilizzati e i prodotti sono regolarmente impiegati in ambito civile, per questo sicuri e non tossici ai dosaggi indicati.