Coronavirus, a Verucchio seduta del Consiglio comunale a "porte chiuse"

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il sindaco di Verucchio Stefania Sabba ha deciso cje la seduta del Consiglio Comunale di venerdì si terrà a porte chiuese. Una decisione che rispetta le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute Speranza in accordo con il presidente della Regione Bonaccini in cui sospendono e vietano manifestazioni o eventi in cui ci sia aggregazione di persone.

Pertanto, i cittadini verucchiesi sono invitati a non recarsi in Comune per la seduta delle 18.30 perché saranno lasciati fuori dalla sala consiliare.