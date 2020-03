La curva epidemiologica non si ferma, 49 casi positivi in più e 9 decessi

Continua a crescere il numero dei nuovi casi positivi al Coronavirus nella provincia di Rimini che, nelle ultime 24 ore, ha registrato un incremento di 49 malati, arrivando così a quota 1984, registrando anche 9 decessi, arrivando a un totale di 61 persone morte per l'epidemia. La Prefettura ha specificato che dei 49 nuovi pazienti risultati positivi a Coronavirus, comunicati dalla Regione, 47 sono residenti in provincia di Rimini e gli altri 2 fuori provincia. In un quadro complessivo si registrano 1.084 casi diagnosticati a Rimini, che riguardano 1.030 residenti in provincia e 54 cittadini di fuori provincia.

Per quanto riguarda i 47 residenti in provincia, 27 sono maschi e 20 femmine. Sempre di questi pazienti, 22 sono in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e 25 ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva. Purtroppo sono stati segnalati ulteriori 9 decessi, concernenti 3 pazienti di sesso femminile di 77, 80 e 84 anni, e 6 pazienti di sesso maschile di 60, 76, 2 pazienti di 80, 87 e 92 anni. Si registrano, infine, ulteriori 3 guarigioni cliniche, per una donna e due pazienti di sesso maschile. Ulteriori 30 persone circa sono uscite dalla quarantena, per un totale di circa 230. Restano attualmente in isolamento domiciliare oltre 1.650 unità, comprendenti sia le persone ammalate sia quelle che hanno avuto contatti stretti con casi positivi accertati.

"Voglio dire ai riminesi di non mollare e di non abbassare la guardia - ha detto il commissario straordinario, Sergio Venturi, nel suo quotidiano bollettino per aggiornare la situazione. - Il vostro territorio è stato il primo ad essere interessato da misure stringenti e non possiamo tranquillizzarci. Abbiamo bisogno di mantenere il contenimento per consolidare i dati positivi che arrivano da altre parti del territorio. Allo stesso tempo, abbiamo un buon margine per quanto riguarda i posti liberi in Terapia Intensiva".

In tutta l'Emilia Romagna sono 9.254 i casi di positività al Coronavirus, 719 in più di ieri. 33.527 i test refertati, 2.327 in più sempre rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna. Complessivamente, sono 3.992 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (323 in più rispetto a ieri); aumentano di poche unità quelle ricoverate in terapia intensiva, chesono 291, 15 in più rispetto a ieri. Ma crescono purtroppo i decessi, passati da 892 a 985: 93, quindi, quelli nuovi, di cui 66 uomini e 27 donne.

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 558 (135 in più rispetto a ieri), 125 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 10 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 30 residenti nella provincia di Piacenza, 20 in quella di Parma, 17in quella di Reggio Emilia, 11 in quella di Modena, 4 in quella di Bologna (nessuno del territorio imolese), 1 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, zero in quella di Forlì-Cesena e 9 in quella di Rimini.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 1.981 (96 in più rispetto a ieri), Parma 1.435 (71 in più), Reggio Emilia 1.437(68 in più), Modena 1.354 (199 in più), Bologna 968(di cui Bologna 776, 124 in più rispetto a ieri, e 192 Imola, 11 in più), Ferrara 190 (18 in più rispetto a ieri), Ravenna 368 (26 in più), Forlì-Cesena 437 (di cui 211 a Forlì, 35 in più rispetto a ieri, e 226 a Cesena, 22 in più), Rimini 1.084 (49 in più).

Da Piacenza a Rimini, continua senza sosta il lavoro all’interno della rete ospedaliera per attuare il piano di rafforzamento dei posti letto disposto dalla Regione. Da ieri a oggi, sono 154 i posti letto aggiuntivi allestiti per i pazienti colpiti da Coronavirus, che complessivamente passano da 3.761 a 3.915, tra ordinari (3.425, +138) e di terapia intensiva (490, +16). Nel dettaglio: 595 posti letto a Piacenza (di cui 45 per terapia intensiva), 804 a Parma (63 terapia intensiva), 638 a Reggio (55 terapia intensiva), 467 a Modena (96 terapia intensiva), 577 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (117 terapia intensiva), 254 a Ferrara (32 terapia intensiva), 580 in Romagna (in particolare: 233 Rimini, di cui 39 per terapia intensiva; 41 Riccione;113 Ravenna, di cui 12 per terapia intensiva; 56 Lugo, di cui 6 per terapia intensiva; 9 Faenza; 55 Forlì, di cui 8 per terapia intensiva; 73 Cesena, di cui 17 per terapia intensiva.