L'aggiornamento sull'epidemia: 4 nuovi positivi in tutta la Romagna

Registrata a seguito di screening una nuova positività al covid-19. Si tratta di una donna residente fuori provincia, asintomatica ed in isolamento domiciliare. Non si registrano guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo, residenti in provincia di Rimini.

Oggi non risultano ulteriori decessi. In un quadro complessivo, dall’inizio della emergenza sanitaria si attestano dunque su 2.190 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini.

L’Azienda sanitaria, inoltre, ha precisato che, a seguito di problemi informatici che avevano provocato sovrapposizioni di record di dati, nei giorni scorsi si sono purtroppo verificati errori nei conteggi dei guariti che risultano 1.864, di cui 1.814 residenti in provincia di Rimini. Conseguentemente il numero dei pazienti attuali residenti, rilevati nel data base aziendale, è a venerdì di 26. Con riferimento all’aggiornamento dei dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Il bollettino regionale

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.393 casi di positività, 46 in più rispetto a giovedì, di cui 39 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. Dei 46 nuovi casi, 37 riguardano la provincia di Bologna e di questi 27 sono riferiti al focolaio già ampiamente noto a Bologna in una azienda della logistica. I nuovi tamponi effettuati da ieri in Emilia-Romagna sono 4.491, che raggiungono così complessivamente quota 478.941, a cui si aggiungono altri 1.546 test sierologici, fatti sempre nelle ultime ventiquattro ore. Le nuove guarigioni sono 63 per un totale di 23.097, l'81% dei contagiati da inizio crisi. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a venerdì sono 1.044 (-24 rispetto a giovedì).

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 923, -20 rispetto a giovedì, l’88,4% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 12, uno in più sempre rispetto a giovedì, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 109 (-5).Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.097 (+71): 259 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 22.838 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 3 nuovi decessi, 1 uomo e 2 donne. Si tratta di 1 persone residente in provincia di Bologna, 1 in provincia di Ferrara e 1 in provincia di Modena. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.252. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.542 a Piacenza (+2), 3.643 a Parma (+1), 5.001 a Reggio Emilia (+1), 3.945 a Modena (nessun nuovo caso), 4.869 a Bologna (+37); 403 casi positivi a Imola (nessun nuovo caso); 1.016 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4.974 (+4), di cui 1.042 a Ravenna (+2) e 2.185 a Rimini (+1).