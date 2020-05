Meno di 1 positivo ogni 50 tamponi, a Rimini altri 9 decessi

Giornata definita "eccezionale" dal commissario straordinario Sergio Venturi che, nel quotidiano bollettino sulla situazione del Coronavirus in regione, ha snocciolato numeri estremamente positivi. A partire dai nuovi casi che, secondo quanto emerso a livello regionale, sono 1 ogni 50 tamponi effettuati segno, come ha specificato Venturi, di "un'epidemia in fase calante. Dati che aprono il cuore e ci danno speranza per le prossime settimane. Abbiamo aperto una fase nuova e la dobbiamo consolidare". In tutta la Romagna gli unici nuovi casi delle ultime 24 ore, 10 in tutto, si sono registrati 3 a Cesena e 7 a Rimini. Il capoluogo romagnolo, tuttavia, deve fare i conti con altri 9 decessi che salgono così a 215 dall'inizio dell'epidemia.

La Prefettura ha poi specificato che si registrano oggi 48 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente il totale è di circa 1.220 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 7, comunicati dalla Regione.

Si attestano su 2.043 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.947 residenti in provincia e 96 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali. Per quanto riguarda il dato odierno, 5 pazienti sono di sesso maschile e 2 di sesso femminile. Di questi, mentre, 2 sono ricoverati, gli altri 5 sono seguiti a domicilio in isolamento. La Regione ha comunicato oggi 9 nuovi decessi, di cui 1, verificatosi in altro territorio della Regione, riguarda una persona ancora formalmente residente a Rimini ma da tempo domiciliata altrove. Gli altri otto decessi, chiarisce AUSL, non tutti rilevati nelle ultime 24 ore, riguardano 3 pazienti di sesso femminile di 72, 82 e 89 anni e 5 pazienti di sesso maschile di 82, 85, 88, 91 e 101 anni.