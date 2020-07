Sotto controllo il focolaio di Covid-19 all'ospedale "Infermi" di Rimini

Dopo il caso degli 8 positivi registrati ieri, oggi nessun caso di positività al coranavirus all’ospedale degli Infermi di Rimini. E’ il risultato delle analisi di 110 tamponi -su oltre 150 effettuati- su pazienti, personale sanitario ed assistenziale del reparto di Post Acuti e di tutti i reparti che hanno avuto potenzialmente contatti con le persone risultate positive. I risultati degli altri tamponi effettuati sono attesi nella giornata di domani. Allo stesso modo non emergono, al momento, nuove positività neppure nell’ambito dell’indagine epidemiologica condotta esternamente all'ospedale, a seguito dell’emergere di tale situazione e che coinvolge altre 20 persone circa (tra pazienti dimessi e parenti e visitatori), già in isolamento domiciliare e sulle quali si stanno completando i tamponi. Il focolaio può pertanto ritenersi circoscritto. Continuano, naturalmente, i tamponi a tappeto su tutti i pazienti che si ricoverano o che vengono dimessi dalle strutture ospedaliere, in modo da individuare tempestivamente eventuali positività così da circoscriverle. Il tutto in virtù dei protocolli e delle procedure regionali e aziendali applicate, mirate proprio a contenere nella misura più efficace possibile la diffusione dell'infezione, a tutela di pazienti ed operatori.

A livello regionale dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.706 casi di positività, 31 in più rispetto a ieri, di cui 18 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale. Per quanto riguarda i 13 sintomatici (2 a Parma, 2 a Reggio Emilia, 3 a Modena, 5 a Bologna e 1 a Ferrara), si tratta per la maggior parte di situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti. Si registra un decesso in tutta l’Emilia-Romagna, un uomo della provincia di Bologna. Il numero totale sale quindi a 4.269. I nuovi tamponi effettuati sono 6.626, che raggiungono così complessivamente quota 526.212, a cui si aggiungono altri 1.517 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 34 per un totale di 23.377, l’81,4% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.060 (-4 rispetto a ieri). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 952, 13 in meno rispetto a ieri, 89,8% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 10 (+1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 98 (+8). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.377 (+34 rispetto a ieri): 237 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.140 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.557 a Piacenza (+2), 3.687 a Parma (+8), 5.012 a Reggio Emilia (+2), 3.974 a Modena (+3), 4.983 a Bologna (+5); 404 a Imola (invariato), 1.031 a Ferrara (+1); 1.079 a Ravenna (+1), 963 a Forlì (+1), 809 a Cesena (+1) .