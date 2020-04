Venturi: "Trend in continua discesa", progressivo e costante calo dei nuovi contagi

Come ha sottolineato il commissario Sergio Venturi "il trend dei nuovi contagi di Coronavirus è in discesa" e, allo stesso tempo, i reparti di Terapian Intensiva e quelli dedicati all'epidemia iniziano ad avere dei posti liberi. A riprova di questo, nelle ultime 24 ore nella provincia di Rimini si sono registrati solo 12 malati in più e 2 decessi. I numeri totali parlano di 1.596 contagiati e 125 deceduti. Dati sempre più incoraggianti, frutto delle norme restrittive adottate, ma non è ancora il caso di festeggiare. Secondo quanto specificato dalla Prefettura, si registrano oggi 22 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, con doppio tampone negativo. Sono 10 pazienti di sesso femminile e 12 uomini. Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 12, comunicati dalla Regione. Si attestano su 1.596 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.516 residenti in provincia e 80 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali. Per quanto riguarda il dato odierno dei residenti 6 pazienti sono maschi e 6 femmine. Di questi 4 sono in isolamento domiciliare perché privi di sintomi o con sintomi lievi e 8 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva. Purtroppo è stato segnalato un ulteriore decesso: una persona di 67 anni di sesso maschile. "Dobbiamo fare in modo che la normalità arrivi il prima possibile - ha ricordato Venturi - e, questo, si può fare solo continuando il sacrificio di non uscire. Mi auguro che i comportamenti, da qui a Pasqua, siano più responsabili. Se i numeri dovessero rimanere questi, dalla prossima settimana potremo pensare a iniziare a parlare di una cauta riapertura delle attività".

A livello regionale sono 18.234 casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 409 in più rispetto a ieri. E sono 78.367 i test effettuati, 3.176 in più. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Complessivamente, sono 7.864 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (3 in più rispetto a ieri). 361 le persone ricoverate in terapia intensiva: 5 in meno rispetto a ieri. Purtroppo, si registrano 54 nuovi decessi: 41 uomini e 13 donne.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 2.890 (293 in più rispetto a ieri), delle quali 1.747 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 1.143 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 11 residenti nella provincia di Piacenza, 16 in quella di Parma, 8 in quella di Reggio Emilia,5 in quella di Modena, 7 in quella di Bologna (nessuno nel territorio imolese), 2 nella provincia di Forlì-Cesena (1 a Forlì e 1 a Cesena), 1 a Ferrara, 1 in quella di Rimini, 1 a Ravenna e 2 fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 2.980 a Piacenza (27 in più rispetto a ieri), 2.395 Parma (30 in più), 3.352 Reggio Emilia (137 in più), 2.811 Modena (53 in più), 2.433 Bologna (99in più), 325 Imola (3 in più), 538 Ferrara (16 in più), 746 Ravenna (8 in più), 1.058 Forlì-Cesena (di cui 585 Forlì, 21 in più rispetto a ieri, e 473 a Cesena,3 in più), 1.596 Rimini (12 in più).

Da Piacenza a Rimini prosegue il lavoro all’interno della rete ospedaliera per attuare il piano di rafforzamento dei posti letto messo a punto dalla Regione: sono complessivamente 5.127 quelli rilevati oggi, tra ordinari (4.554) e di terapia intensiva (573). Nel dettaglio: 654 posti letto a Piacenza (di cui 46 per terapia intensiva), 1.070 a Parma (69 terapia intensiva), 705 a Reggio Emilia (64 terapia intensiva), 551 a Modena (86 terapia intensiva), 1.135 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (163 terapia intensiva, di cui 16 a Imola), 264 Ferrara (38 terapia intensiva), 748 in Romagna, di cui 107 per terapia intensiva (nel dettaglio: 222 Rimini, di cui 39 per terapia intensiva; 41 Riccione; 131 Ravenna, di cui 14 per terapia intensiva, a cui si aggiungono ulteriori 8 posti messi a disposizione da Villa Maria Cecilia di Cotignola per la terapia intensiva; 99 Lugo, di cui 10 per terapia intensiva; 89 Forlì, di cui 10 per terapia intensiva, a cui si aggiungono 30 letti ordinari nella struttura privata Villa Serena; 128 a Cesena, di cui 26 per terapia intensiva).

